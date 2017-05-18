Стало известно, когда весна вернется в Москву

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Москва, 18 мая. Синоптики считают, что 18 мая станет переломным днем необычно холодного мая. Сейчас температура в российской столице достигает 19 градусов тепла.

В течение дня в Москве будет преобладать солнечная и теплая погода. Сильных осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

Долгожданное потепление пришло в столицу периода холодной погоды, передает «Вечерняя Москва». В первой половине мая выпало большое количество осадков. Ночами температура опускалась до минуса. Синоптики зафиксировали 80-летний рекорд низкой температуры 11 мая.