Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в центре Москвы

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Москва, 18 мая. В центре столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмы.

Трагедия случилась возле дома №15 по Новолужнецкому проспекту. Дорогу не поделили три легковых автомобиля и рейсовый автобус №806. От столкновения одна из машин перевернулась.

На месте работают бригады скорой помощи и инспекторы ДПС, которым предстоит установить причины происшествия и определить степень вины участников ДТП.

Уточняется, что двое погибших и пострадавший не были пассажирами рейсового автобуса.