Памятник Богдану Хмельницкому в Чернигове повернется спиной к Москве

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Чернигов, 18 мая. Памятник гетману Богдану Хмельницкому в центре Чернигова решили развернуть спиной к Москве. Такая инициатива обойдется в 700 тыс. гривен, сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

Планируется, что фигуру Хмельницкого развернут лицом к центральной площади и Пятницкой церкви. Именно этого, как отмечают в горсовете, и хотел автор памятника Андрей Карнабед. Он «всю свою жизнь надеялся на то, что в независимой Украине гетмана все-таки развернут лицом к церкви и спиной к Москве», добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют возвести мемориал с рабочим названием «Агрессия России» на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Его собираются установить недалеко от скульптуры «Родина-мать».