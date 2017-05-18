Приднестровье может попросить у РФ обеспечить безопасность на КПП Молдавии и Украины

В закладки

Скопировать

Тирасполь, 18 мая. Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что намерение создать совместные молдавско-украинские КПП на приднестровском участке границы может спровоцировать силовую фазу конфликта в регионе. В будущем Приднестровье может обратиться к России за помощью в обеспечении безопасности на совместных КПП.

Во время визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев было достигнуто соглашение об ускорении работы по совместному контролю приднестровского участка границы. Первый КПП подобного рода начнет работать уже в этом году. Всего на приднестровском участке планируется поставить 13 совместных пунктов пропуска.

По словам министра экономического развития ПМР Сергея Оболоника, такой контроль ударит по экономике Приднестровья.

«Последствия будут носить фатальный характер, плюс еще фактор безопасности», — сообщил Игнатьев, отметив, что такие действия только усугубят ситуацию и приведут к силовой фазе конфликта.

Игнатьев не исключает, что для обеспечения безопасности Приднестровье может обратиться к России. Он заявил, что РФ — это ответственный посредник в переговорном процессе.