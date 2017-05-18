Губернатор Подмосковья рассказал о проекте новой станции метро в Мытищах

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Москва, 18 мая. Разработка строительства станции метро в Мытищах началась в Москве. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки.

«Я обсудил с мэром Москвы Собяниным подобную возможность. И знаю, что Москва приступила к разработке проекта планировки территории для строительства станции метро в Мытищах», — цитирует главу региона интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Власти Москвы ранее сообщили о планах по проектированию метро в Мытищах после 2019 года. Для этого нужно выделить земельные участки под электродепо и станцию «Мытищи» («Челобитьево»), которая станет продолжением Калужско-Рижской линии столичного метро, сообщает РИАМО.