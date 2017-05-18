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Ушла из жизни нобелевский лауреат Светлана Алексиевич

Ушла из жизни нобелевский лауреат Светлана Алексиевич

12:41  18 Мая 2017
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Ушла из жизни нобелевский лауреат Светлана Алексиевич

Париж, 18 мая. Советская и белорусская писательница, сценаристка документальных фильмов, журналистка, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 год Светлана Алексиевич ушла из жизни в возрасте 68 лет. Об этом информирует в Twitter министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

О причинах смерти писательницы не сообщается.

Отметим, что наибольшую известность получили книги Алексиевич в жанре художественно-документальной прозы «Время секонд-хэнд», «Чернобыльская молитва», «Цинковые мальчики» и «У войны не женское лицо». Все произведения писательницы проникнуты чувствами сострадания и гуманизма и посвящены жизни позднего СССР и постсоветской эпохи.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Амурской области на 62-м году жизни скончался народный художник России Александр Тихомиров.

#светлана алексиевич
Тимур Румянцев
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