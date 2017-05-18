Машина с военными сгорела на учениях НАТО в Эстонии

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Таллин, 18 мая. Автомобиль Сил обороны Эстонии задел антенной высоковольтные провода и загорелся во время учений НАТО «Весенний шторм». В результате пострадали два человека.

Серьезный инцидент произошел в районе деревни Айду. Как сообщает Sputnik Эстонии, машину ударило током, когда она задела высоковольтную линию электропередач. Двое военнослужащих получили травмы.

Напомним, масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» стартовали в Эстонии 8 мая. В них примут участие 6 тыс. эстонских военных, а также 3 тыс. военнослужащих из других стран. Окончание учений запланировано на 26 мая.