Захарова ответила на обвинения Запада в адрес «русских хакеров»

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Москва, 18 мая. США ни разу не воспользовались принятым механизмом взаимодействия при хакерских атаках. Он предполагает взаимное уведомление при поступлении информации о киберугрозах. Об этом иностранным журналистам рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если Вашингтон получает информацию, что с территории РФ была произведена кибератака, он уведомляет российскую сторону о том, где она произошла, и специалисты российских служб подтверждают информацию и принимают конкретные меры, чтобы заблокировать атаку. Таким же образом может действовать Москва», — пояснила она.

Однако существующими правилами Белый дом ни разу не воспользовался. При этом, подчеркнула Захарова, продолжают звучат обвинения в адрес России о вмешательстве в предвыборные кампании в США и других государствах путем применения кибератак.

Официальный представитель российского МИД считает, что вымышленных хакеров из РФ используют в качестве крайних, на которых можно выплеснуть неудовольствие итогом голосования.