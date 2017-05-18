СМИ узнали, о чем беседовали помощники Трампа и российские чиновники
В закладки
Вашингтон, 18 мая. Помощники Трампа обсуждали с российскими чиновниками перспективы восстановления двухсторонних отношений, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, помощники Трампа контактировали с российскими чиновниками посредством телефонных звонков и электронной почты. Источники утверждают, что в рамках этих контактов обсуждалось восстановление экономических отношений РФ и США, «сдерживание Китая», а также сотрудничество для противодействия боевикам ИГ* (организация запрещена в РФ).
* Организация запрещена на территории РФ.
Комментарии