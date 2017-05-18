Сирия усилила военное сотрудничество с Ираком против ИГ

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Дамаск, 18 мая. Глава политуправления армии Сирии полковник Усама Хаддур заявил, что объемы сотрудничества САР с Ираком в борьбе с группировкой «Исламское государство»* (ИГ*) растут день ото дня.

По его словам, данная координация и сотрудничество уже имели множество позитивных результатов. Как отметил Хаддур, координация продолжается на самом высоком уровне, армия САР в постоянном контакте с иракскими военными. При этом, с его слов, расширение сотрудничества отвечает интересам как двух армий, так сирийского и иракского народов. Хаддур заключил, что любая победа армии Ирака в борьбе с ИГ является победой, напрямую отвечающей интересам армии Сирии, и наоборот.

Как сообщала ранее газета «Известия», боевики из Ирака больше не смогут беспрепятственно пройти на территорию Сирии. Так, иракское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби», входящее в состав армии страны, начало новую фазу операции против ИГ в районе города Мосул и в настоящее время успешно продвигается в сторону сирийской границы. По словам советника премьер-министра Ирака Ихсана аш-Шамри, все это направлено на предотвращение проникновения боевиков ИГ из Ирака в Сирию и обратно.

Напомним, несколько дней назад армия Сирии выбила ИГ из стратегического треугольника у границы с Ираком

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.