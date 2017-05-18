Пузырь Трампа: почему богатейшие люди мира теряют миллиарды в США

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Пятьсот богатейших людей мира по итогам торгов среды потеряли 35 миллиардов долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI). Причиной этого эксперты называют политическую неопределенность в США. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

В последние дни вокруг фигуры Трампа действительно было много новостей. Сначала издание Washington Post рассказало о том, что Трамп рассказал главе МИД РФ Сергею Лаврову секретные сведения о террористический группировке ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) во время встречи в Вашингтоне. Белый дом все публикации по теме отрицал. Затем всплыла информация, что президент США просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна — экс-помощника президента по национальной безопасности. Как считают эксперты BBI, на фоне этих новостей бумаги мировых компаний стремительно стали дешеветь.

В частности, самый богатый человек в мире и один из основателей Microsoft Билл Гейтс (с состоянием почти в 87 миллиардов долларов) потерял больше миллиарда — акции Microsoft упали на 2,8%. Целый год не было такого сильного падения. Или другой пример — основатель онлайн-магазина Amazon Джефф Безос лишился почти двух миллиардов долларов из-за падения акций компании на 2,2%. Не говоря уже об основателе социальной сети Facebook Марке Цукерберге, чье состояние сократилось также на два миллиарда долларов.

Индекс BBI рассчитывают ежедневно, принимая за основу стоимость акций и данные отчетностей компаний, где миллиардеры имеют доли. Американские СМИ наверняка попробуют связать эти проблемы с политикой Трампа и постараются раскачать под ним кресло. Не зря уже в некоторых изданиях со ссылкой на отдельных конгрессменов-демократов звучат слова об импичменте.

«Такие цифры — результат экономического кризиса, пока еще, очевидно, не обострившегося в США. Но он есть, он существует и уже вызвал социально-политический кризис, который привел к победе Трампа. И проблема тут не в Дональде, конечно — он изолированный в Белом доме президент, который сидит и время от времени куда-то выезжает, осуществляет действия во внешней политике. На события внутри страны он никак не влияет — тем более на финансовые рынки и экономическую ситуацию», — комментирует специально для ФАН руководитель центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов.

По его словам, Трамп предупреждал, и это было очевидно: в США экономическая и финансовая ситуация будет только ухудшаться.

«И это обесценивание активов — один из признаков. Трамп рассчитывает на еще большее ухудшение, чтобы получить поддержку части истеблишмента после более серьезного раскола правящего класса. Но в целом в последние месяцы ситуация не была панической. Многое тут связано еще с Китаем. Падение китайской экономики может привести к падению финансового рынка США в том числе — и тогда у корпораций и богатейших семей будут гигантские потери. Размер их состояний измеряется текущей рыночной ценой, ценностью их бумаг. Это фактически капитализация. Размер их состояния получается при пересчете на цену имущества и бумаг. Цены идут вниз — вот и получаются потери», — продолжает эксперт ФАН.

Он уверен, что в перспективе эти потери будут только увеличиваться. В США огромный финансовый пузырь, в Китае — огромный индустриальный пузырь.

«Биржевые индексы в полтора раза выше, чем в 2007 году — есть, куда падать. Все пузыри 2007-2008 годов остались. Одна из задач преодоления новой волны кризиса состояла в том, чтобы их не ликвидировать, сохранить все как есть. Позиции Трампа будут усиливаться по мере того, как разовьется сильнейший экономический кризис. Трамп сам это знает, он ждет этот кризис и говорил об этом в 2016 году. Пузырь лопнет — и можно будет действовать. Пузырь не лопнул — Трамп остается изолированным президентом, который никаких новых рецептов применить не может. Никто ему этого не позволит, все хотят оставить существующий порядок вещей», — добавляет Колташов.

Как считают финансисты, выбраться из ямы 2009 года США смогли за счет накачки экономики деньгами и снижением процентной ставки. Но эти меры только замаскировали реальные проблемы, лежавшие в основе кризиса. Среди них — рост неравенства доходов и растущий объем долгов по кредитам. В итоге кредиты растут, образуя пузыри, что может вызвать проблемы у банков, а больше средств будет уходить на финансовую систему — вместо общего торгового оборота.

* Организация запрещена на территории РФ.