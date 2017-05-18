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Москва, 18 мая. Аналитическое агентство «Автостат» составило топ крупнейших рынков поддержанных автомобилей в России по итогам первой половины 2017 года.

Лидером стал рынок Московской области, где в первом квартале текущего года был зафиксирован рост на 6,9% (до 70 тысяч экземпляров). На втором месте оказалась Москва — автомобильный рынок столицы показал падение на 13,4% по сравнению с показателями прошлого года. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, где продажи поддержанных авто выросли на 12%.

В Санкт-Петербурге объем вторичного рынка авто уменьшился на 0,5%, обеспечив ему только четвертое место. В пятерку попала Ростовская область, где было реализовано 34,2 тысячи моделей.

В топ-10 попали автомобильные рынки Свердловской, Новосибирской, Челябинской области, а также Татарстан и Башкортостан. Эксперты отметили динамику вторичного рынка автомобилей в Самарской области, Дагестане, Хабаровском крае, Воронежской области, ХМАО и Перми.