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Сирия, 18 мая. Боевики ИГ** сообщают о численных потерях армии САР в ходе столкновений на востоке провинции Алеппо. «Джебхат ан-Нусра»*** сформировала новую группировку, надеясь сохранить позиции в Дамаске. Отряды ССА** отбили нападение ИГ к западу от Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): потеряла 10 военнослужащих в боях с ИГ к северу от города Маскана; контратакует позиций ИГИЛ* в районе Саламии на востоке провинции Хама; ведет огонь по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» к северу от Кунейтры.

«Исламское государство» (ИГИЛ): казнило двух женщин и мужчину в городе Аль Меядин в Дейр эз-Зоре; понесло серьезные потери ранеными и убитыми в результате неудачной атаки блокпостов ССА к западу от Даръа; обстреляло город Саламия, ранив двух жителей; утратило контроль над несколькими поселками на западе от Мосула.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): сформировала новую группировку «Джейш аш-Шам» для обороны своих позиций на восточной окраине Дамаска; убила полковника САА на юге Даръа.

Провинция Дамаск

По информации оппозиционного источника, командование исламистской коалиции сформировало новую группировку боевиков, которая, как предполагается, будет действовать на восточной окраине Дамаска. Формирование получило название «Джейш Аш-Шам». С его помощью «Джебхат ан-Нусра» рассчитывает сохранить позиции в столичных районах Джобар, Айн Тарма и Хазза. Ранее террористы утратили контроль над обширными территориями в северо-восточных окрестностях города: Сирийская арабская армия (САА) освободила районы Аль-Кабун, Тишрин и Барза, хотя в некоторых кварталах до сих пор сохраняются очаги сопротивления. В настоящий момент антиправительственные группировки продолжают вывод своих отрядов из этой части Дамаска. В соответствии с достигнутой договоренностью боевики эвакуируются в провинцию Идлиб, полностью контролируемую вооруженной оппозицией.

Провинция Алеппо

Как утверждают подконтрольные «Исламскому государству» источники, правительственные войска несут потери в живой силе в ходе продолжающихся столкновений на востоке провинции Алеппо — в районе дороги на Ракку. По данным ИГИЛ, боевиками были убиты как минимум десять сирийских военнослужащих. Также сообщается об уничтожении нескольких единиц военной техники САА. Официального подтверждения данной информации пока не поступало. После возобновления полномасштабных боевых действий в этом регионе подразделения армии САР освободили территорию авиабазы «Аль-Джирах» и в настоящее время продолжают атаковать в южном направлении, понемногу приближаясь к городу Маскана, следующему крупному форпосту террористической группировки.

Провинция Дейр эз-Зор

Информагентство Qasioun сообщает со ссылкой на командование авиабазы «Хмеймим», расположенной к югу от Латакии, что вооруженные силы Ирака и Сирии готовят совместную операцию по освобождению Дейр эз-Зора от оккупации «Исламского государства». Согласно данным источника, в кампании также примут участие ВКС России. Отмечается, что в случае успеха данное сотрудничество позволит обеспечить безопасный сухопутный маршрут между Дамаском и Багдадом. Столкновения в рамках данной операции, как предполагается, будут разворачивать в приграничной зоне на территории и САР, и Ирака. Эти сведения, однако, пока не получили официального подтверждения.

Важно отметить, что оппозиционные силы республики в лице Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Соединенными Штатами, также готовятся развернуть масштабное наступление на этом направлении, рассчитывая занять богатые нефтегазовыми ресурсами территории вдоль границ с Ираком и Иорданией.

Террористы ИГ насмерть забили камнями двух женщин и одного мужчину в городе Аль Меядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Смертный приговор жителям вынес так называемый шариатский суд боевиков. Об этом сообщил ливанский источник в Twitter (@UUnionNews). О характере обвинений, предъявленных гражданским лицам, не сообщается. Террористы формирования зачастую жестоко расправляются с теми, кто подозревается в связях с правительственными силами и западной коалицией.

Провинция Даръа

Отрядами исламистов в районе Даръа Аль-Балад на юге столицы провинции был убит полковник сирийской армии Ахед Абед Мухаммед родом из провинции Тартус, сообщает оппозиционный источник. Другой связанный с командованием «Джебхат ан-Нусры» новостной портал передает, что военнослужащие САА нанесли серию ракетных ударов по опорным пунктам боевиков в соседнем районе Аль-Маншия. Напомним, юг Сирии входит в одну из зон деэскалации. Однако правительственные силы нередко вынуждены отвечать на провокационные обстрелы со стороны радикалов, в результате которых зачастую гибнут сирийские военные и мирные жители.

Отряды террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», входящей в состав «Исламского государство»*, напали на блокпосты «свободной армии» в районе населенного пункта Нава, находящегося на западе провинции. По информации Twitter-канала (@Sy_Reporter), атака ИГ была отражена боевиками-оппозиционерами. При этом силы «Джейш Халид ибн Аль-Валид» понесли серьезные потери ранеными и убитыми. В западной части Даръа стычки между ИГ и вооруженной оппозицией отмечаются регулярно. Ранее союзникам «Исламского государства» удалось отбить у ССА часть территорий на юго-западе и сформировать небольшой анклав.

Провинция Хама

Бойцы проправительственных Национальных сил обороны (NDF)****** начали контратаку позиций террористов ИГИЛ вблизи населенного пункта Акариб, расположенного к северо-востоку от города Саламия на востоке провинции, передает военный источник в Twitter (@IvanSidorenko1). Никаких данных о ходе противостояния на данный момент не поступало. Ранее войскам NDF удалось отбить внезапную атаку боевиков в этом районе. Отряды ИГ в последние недели активизировали действия в этом регионе, рассчитывая перерезать стратегические пути поставок армии САР. В этой части провинции пролегает ключевая магистраль Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия.

Сирийский новостной портал Al Baath Media сообщил, что боевики ИГИЛ тем временем обстреляли мирные районы в восточных окрестностях города Саламия из гранатометов. В результате были ранены двое местных жителей, также был нанесен материальный ущерб личному имуществу граждан.

Провинция Кунейтра

На севере провинции сохраняется напряженная обстановка. В данный момент сирийские военные ведут ответный обстрел укрепрайонов боевиков-исламистов недалеко от поселения Тарнаджа, передает местный источник. Войска САА используют, в частности, артиллерийские орудия крупных калибров. О возможных потерях в рядах незаконных формирований, действующих в регионе, не сообщается.

Оппозиционные силы занимают большую часть провинции. Правительственные подразделения базируются на севере региона. Боевики время от времени ведут атаки и обстрелы, надеясь расширить свою сферу влияния на юге республики. Важно отметить, что около 2/3 территорий соседней провинции Даръа также находятся в оккупации радикалов.

Ирак

Отряды иракского шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» продолжают боевые действия в районе анклава «Исламского государства» к западу от Мосула. Проправительственные бойцы начали новую операцию, цель которой — зачистка населенного пункта Кайруван и окрестных деревень от террористов. В ходе недавней серии массированных атак ополченцам удалось выбить ИГ из ряда поселений, сообщает агентство Al Manar News. Бои в этом районе пока продолжаются. Данных о потерях сторон не приводится.

* Организация запрещена на территории РФ.