Комитет по этике РФС назвал недопустимыми высказывания Луческу

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Москва, 18 мая. Председатель комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев считает высказывания наставника «Зенита» Мирчи Луческу после матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» непозволительными.

По его словам, до тех пор, пока не поступит от исполкома или президента РФС обращение в комитет касательно данного дела, он (комитет) не сможет его рассматривать.

«Если оно будет, то мы рассмотрим, естественно. Некрасивая ситуация, люди что-то сорвались», — цитирует «Р-Спорт» Андреева.

Он также добавил, что такие высказывания недопустимы.

Напомним, в прошедшую среду сине-бело-голубые одержали победу над «Краснодаром» в рамках матча 29-го тура чемпионата России с минимальным счетом 1:0. После игры румынский специалист Луческу заявил, что ему кажется, что президент РФС Виталий Мутко якобы «отдал команду действовать против «Зенита» после матча первого круга в Северной столице».

Кроме того, 71-летний наставник петербуржцев преждевременно ушел с пресс-конференции, назвав журналистов глупыми людьми после вопроса об оценке игры нападающего Александра Кокорина в уходящем сезоне.