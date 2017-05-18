Мосул: ООН ожидает бегства из города еще 200 тысяч человек

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Багдад, 18 мая. Почти 200 тысяч мирных жителей Мосула могут покинуть город в связи с усиливающимися столкновениями войск Ирака с террористами «Исламского государства»* (ИГ*). Об этом заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Ираке Лиза Гранде.

«По мере того, как войска армии Ирака приближаются к району Старого города в Западном Мосуле, мы ожидаем бегства еще 200 тысяч человек», уточнила она.

Напомним, совместная операция военных Ирака и западной коалиции по освобождению Мосула от ИГ (запрещена в России) была начата в октябре 2016 года, в ее ходе удалось очистить о боевиков восточную часть города.

Освобождение западной части началось в середине февраля. По последним данным, представленным иракскими силовиками, в настоящее время под их контролем находятся две трети территории западной части Мосула.



* Организация запрещена на территории РФ.