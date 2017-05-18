Алеппо: армия Сирии освободила от ИГ 9 деревень на востоке провинции

В закладки

Скопировать

Алеппо, 18 мая. Правительственные войска вплотную приблизились к городу Маскана, подконтрольному «Исламскому государству»*.

Сирийские источники сообщают, что правительственные войска, возглавляемые бригадой «Силы Тигра», продвинулись к юго-востоку от карьера Таль Хассан и освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) два населенных пункта, в том числе Джирах Кабир.

Во второй половине дня сирийские войска штурмовали деревни на равнине Маскана, во время столкновений было ликвидировано несколько боевиков «Халифата». Отмечается, что ВС САР впервые за четыре года так близко подошли к городу Маскана.

* Организация запрещена на территории РФ.