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Политика
Украина не присылала РЖД уведомление о прекращении сообщения с РФ

Украина не присылала РЖД уведомление о прекращении сообщения с РФ

14:45  18 Мая 2017
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Украина не присылала РЖД уведомление о прекращении сообщения с РФ

Москва, 18 мая. Российские железные дороги (РЖД) не получали официального уведомления от Киева о прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и РФ. Об этом журналистам сообщим первый вице-президент компании Анатолий Краснощек.

«Мы такого официального документа не получали», — сказал он. 

Украина не присылала РЖД уведомление о прекращении сообщения с РФ

Информация о прекращении сообщения между странами была опубликована в СМИ. В качестве источника упоминался некий представитель Украинских железных дорог. Уточнялось, что поезда между Украиной и Россией перестанут курсировать с 1 июля. 

#краснощек
Алексей Громов
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