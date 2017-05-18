Украина не присылала РЖД уведомление о прекращении сообщения с РФ

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Москва, 18 мая. Российские железные дороги (РЖД) не получали официального уведомления от Киева о прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и РФ. Об этом журналистам сообщим первый вице-президент компании Анатолий Краснощек.

«Мы такого официального документа не получали», — сказал он.

Информация о прекращении сообщения между странами была опубликована в СМИ. В качестве источника упоминался некий представитель Украинских железных дорог. Уточнялось, что поезда между Украиной и Россией перестанут курсировать с 1 июля.