Фабрика химоружия ИГИЛ: могут ли США ввести в Сирию войска из-за «оружия возмездия» в Дейр-эз-Зоре

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По данным американской разведки, террористы запрещенной террористической группировки «Исламское государство»* объединяют всех своих экспертов по химоружию из Ирака и Сирии для создания новой ячейки по производству отравляющих веществ. Как передает CNN, новый блок будет находиться на территориях провинции Дейр-эз-Зор, контролируемой террористами - между городами Меядин и Аль-Каим в долине реки Евфрат: все необходимые компоненты для этого перебрасываются сейчас через иракскую границу. Разведчики США убеждены, что террористы наращивают мощь своего химического арсенала для того, чтобы защищать оставшиеся у ИГ* территории.

Напомним, что на днях ИГИЛ* опять применило химоружие в иракском Мосуле. Боеприпас, начиненный, предположительно, горчичным газом, был применен боевиками в юго-западной части города, когда бойцы иракской армии вошли в район, чтобы вывести оттуда мирных граждан. Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей эксперт по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, это далеко не конец беспределу боевиков: более полусотни случаев применения боевиками химоружия было документально зафиксировано в Сирии и Ираке. И новые шаги террористов в этом направлении, естественно, вызывают тревогу.

«Конечно, это все очень печально. Такие вещи даром не проходят. Существует же доклад ООНовских инспекторов о том, что уже зафиксированы 52 случая применения именно боевиками ИГИЛ химического оружия», - сообщил Никулин.

Тем не менее, как отмечает эксперт, этот документ не становится основополагающим.

«Лично у меня вызывает большое недоумение, что говорят о каком-то мифическом применении химического оружия Башаром Асадом – когда есть реальные и доказанные 52 случая у боевиков», - обращает внимание Игорь Никулин.

По мнению эксперта, террористы в рамках своего «химпроекта» в Дейр-эз-Зоре не смогут создавать новые отравляющие вещества – в кустарных условиях такая ситуация вряд ли возможна, боевики идут по давно проторенному пути.

«То, что они сами производят, это, как правило, такие, давно известные вещи: тот же иприт, хлор и так далее. Зарин они, скорее всего, таскают из-за границы, то есть сами они его, по-видимому, производить не умеют. То есть на границе с Турцией несколько раз ловили их, брали с поличным», - сообщил Игорь Никулин.

Активность террористов в плане производства химоружия - извечный повод для американцев ввести в провинцию Дейр-эз-Зор войска своих союзников: в свое время, поводом для вторжения в Ирак стали мифические «залежи» оружия массового поражения в руках режима Саддама Хусейна. Такая ситуация вполне вероятна сейчас и в Сирии, считает Игорь Никулин.

«Вполне могут. Раз могут ударить, значит, могут и ввести войска», - подчеркнул военный эксперт.

Напомним, в апреле США нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по территории сирийской авиабазы Шайрат в провинции Хомс. По данным СМИ, жертвами удара стали девять мирных жителей, в том числе четверо детей. Поводом для атаки Вашингтон посчитал инцидент с «химической атакой» в городе Хан-Шейхун: согласно версиям, в результате атаки сирийской авиации на склады боевиков с химическим оружием произошло поражение населения отравляющими веществами.

* Организация запрещена на территории РФ.