Нефть опять дороже $50: Дмитрий Лекух о том, как РФ с саудитами деньги считают

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Все-таки это очень хорошо, когда люди считают деньги, а не идеологические постулаты, и честно намекают на это всему миру. Для таких вот вещей в качестве «площадки для намеков» в последнее время особенно годится великий Китай...

Как нам доносят разнообразные дятлы информационных агентств, на днях министр энергетики России Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халед аль-Фалех выступили в Китае — не в первый уже раз, кстати, — с рядом оптимистичных для нефтяного рынка заявлений.

Заметим, что их прошлые заявления, сделанные в Поднебесной, уже оказали на мировой нефтяной бизнес вполне реальный позитивный эффект. Так, осенью 2016 года Новак и аль-Фалех призвали к стабилизации рынка — что в конце концов привело к соглашению о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Вот и на этот раз точные формулировки приводить излишне — главное здесь то, что цена нефти отреагировала на совместный спич российского и саудовского министров более чем бурно.

Уже в минувший понедельник стоимость фьючерса марки Brent выросла на 2,6% и превысила отметку в 52 доллара за баррель. Во вторник, когда все ожидали закономерного, после резкого роста, «отката», фьючерс Brent опять вырос, хоть и не столь значительно: «всего» на 0,4 % — до 52,24 доллара США за бочку. Сегодня четверг — но нефть и не думает куда-то там падать...

При этом аналитики тут же, разумеется, поделились на «оптимистичных» и «реалистичных» («пессимистам» тут места нет). Реалисты предполагают среднегодовую стоимость барреля Brent «в промежутке 55–60 долларов». Оптимисты же готовы считать «ближе к восьмидесяти», а может, и «ближе к ста».

Наш тренд длиннее вашего

Что тут можно сказать? «В принципе, принц, это не принципиально». Рынок не интересуют абсолютные цифры. Рынок «интересует тренд».

А тренд тут, в общем, вполне себе очевиден: тут ничего не надо придумывать и, тем более, ничего не нужно предполагать. Никакой «нефти по 20, Рашка всё» не предвидится — как бы ни было горестно от этого замечательного факта нашим «безвконтактным» друзьям в стране на букву «У».

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...Но все-таки, что же такого сказали в Китае министры? Да, ничего особенного, сущие пустяки.

Просто российский министр энергетики всего лишь объявил, что ожидает увеличения числа стран, которые на встрече в Вене 25 мая текущего года поучаствуют в переговорах о продлении соглашения о сокращении нефтедобычи. По словам Новака, консультации уже сейчас показывают, что едва ли не все участники соглашения выступают за то, чтобы его продлить.

А саудовский министр аль-Фалех, в свою очередь, отметил, что по вопросу пролонгации соглашения участники сделки достигли полнейшего взаимопонимания. Причем пролонгации не на шесть, а сразу на девять месяцев. Квота при этом сохранится на уровне 1,8 млн баррелей в сутки.

Ну, а позднее позицию России подтвердил и глава российского государства Владимир Путин. Президент отметил, что видит хорошие перспективы продления соглашения, и подчеркнул, что Эр-Рияд заинтересован в поддержании стабильных и справедливых цен на нефть.

Это многополярность, деточки

Что же мы имеем? При согласованной позиции Российской Федерации и Саудовской Аравии, — куда ж им, «третьим странам», вроде бы как тоже «участвующим» в этом прекрасном шоу, бежать?

Самая низкая себестоимость добычи — она же понятно где. В России и в Аравии. Если рассердишь — две страны совместно могут и придушить…

…При этом утверждать, будто Москва и Эр-Рияд являются хоть в малейшей мере союзниками, — это ведь даже и не смешно. Российская Федерация и Саудовская Аравия являются политическими антагонистами, и это как минимум.

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Но идеология идеологией. А денежки — они, знаете ли, любят счет. Вы, наверное, будете смеяться, но это и есть тот самый «многополярный мир», в котором важнее уметь договариваться, чем даже уметь воевать.

И весьма показательно, что столицей «договоренностей по мировой нефти» стала именно Китайская Народная Республика. Не только с точки зрения тамошней «идеологии примирения». Просто и нашу, и саудовскую нефть — кто, простите, будет покупать-то, в сложившихся геополитических условиях? А уж покупатель, да еще в количестве полутора миллиардов человек, — он, как известно, прав…