Оппозиция Сирии просит де Мистуру разъяснить механизм обсуждения конституции

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Женева, 18 мая. Делегация Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции передала специальному посланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре документ со своими предложениями по инструменту обсуждения сирийской конституции.

В документе отмечается, что оппозиция Сирийской Арабской Республики настаивает, чтобы де Мистура уточнил суть создаваемого органа, а также объяснил — будет ли он наделен каким-нибудь статусом от ООН. Оппозиция также просит объяснить, каким образом данный орган выступит катализатором прогресса в политическом процессе.