Оппозиция Сирии просит де Мистуру разъяснить механизм обсуждения конституции
Женева, 18 мая. Делегация Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции передала специальному посланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре документ со своими предложениями по инструменту обсуждения сирийской конституции.
В документе отмечается, что оппозиция Сирийской Арабской Республики настаивает, чтобы де Мистура уточнил суть создаваемого органа, а также объяснил — будет ли он наделен каким-нибудь статусом от ООН. Оппозиция также просит объяснить, каким образом данный орган выступит катализатором прогресса в политическом процессе.
«С целью оценить важность предложений по механизму, его нужность и сформировать нашу позицию, мы должны получить объяснения и ответы на поставленные вопросы», — следует из документа.