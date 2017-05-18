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Украина
Суд Киева отказался организовать через Минюст РФ видеоконференцию с Януковичем

Суд Киева отказался организовать через Минюст РФ видеоконференцию с Януковичем

12:25  18 Мая 2017
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Суд Киева отказался организовать через Минюст РФ видеоконференцию с Януковичем

Киев, 18 мая. Оболонский районный суд Киева отказал адвокатам бывшего президента Украины Виктора Януковича организовать видеоконференцию с ним через Минюст РФ.

«Относительно международной правовой помощи для вызова обвиняемого в суд и обращения через Минюст России и Ростовский областной суд отказать», — цитирует судью ТАСС.

Подготовительное заседание по делу о госизмене Януковича началось в Киеве в четверг. 4 мая суд удовлетворил ходатайство защиты экс-президента Украины о его участии в процессе через видеоконференцию, сообщает АиФ.

#киев #украина #янукович
Катерина Михайлиди
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