Суд Киева отказался организовать через Минюст РФ видеоконференцию с Януковичем

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Киев, 18 мая. Оболонский районный суд Киева отказал адвокатам бывшего президента Украины Виктора Януковича организовать видеоконференцию с ним через Минюст РФ.

«Относительно международной правовой помощи для вызова обвиняемого в суд и обращения через Минюст России и Ростовский областной суд отказать», — цитирует судью ТАСС.

Подготовительное заседание по делу о госизмене Януковича началось в Киеве в четверг. 4 мая суд удовлетворил ходатайство защиты экс-президента Украины о его участии в процессе через видеоконференцию, сообщает АиФ.