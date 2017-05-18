Число обращений по вопросам зависимости от наркотиков и алкоголя растет в России

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Москва, 18 мая. На горячую линию по вопросам лечения нарко- и алкозависимости женщины звонят чаще мужчин. Об этом сообщили в Национальном антинаркотическом союзе.

По данным организации, в прошлом году число обращений в связи с наркотической зависимостью увеличилось на 34% по сравнению с 2015 годом и достигло 31 тыс. Причем 60% позвонивших были женщинами. За первый квартал этого года горячей линией воспользовались 9.5 тыс. человек, большинство из них сами употребляли запрещенные вещества.

Лидером по обращениям остается алкогольная зависимость — в 2016 году на горячую линию по этой теме звонили 66 тыс. человек — на 8% больше аналогичного показателя 2015 года. Кроме того, россияне активно интересовались лечением и профилактикой сексоголизма, игромании и табакозависимости.

По мнению главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна, большинство обратившихся на горячую линию женщин хотели спасти не себя, а своих близких. «Именно они первыми бьют тревогу и просят советов для своих близких. Женщин же, нуждающихся в лечении от наркологической зависимости, как правило, в четыре раза меньше мужчин», — приводит его слова RT.