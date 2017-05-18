США не знают о российской записи разговора Трампа и Лаврова: что это значит?

В закладки

Скопировать

В Белом доме не знают о российской записи разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом сообщил пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о скандале вокруг переговоров Трампа и Лаврова и «политической шизофрении» США.

Как ранее передавала Lenta.ru, Российская Федерация может предоставить Вашингтону запись переговоров Лаврова и Трампа, если сама администрация нового президента этого захочет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, глава российского государства в шутливой форме пообещал Сергею Лаврову сделать выговор за то, что тот не стал делиться с ним и спецслужбами секретной информацией. «Это очень плохо с его стороны», — добавил президент Российской Федерации под смех присутствующих.

По мнению Владимира Путина, в Соединенных Штатах на сегодняшний день развивается «политическая шизофрения». Ничем другим он не смог объяснить обвинения главы США Дональда Трампа в том, что он выдал Лаврову «какие-то секреты».

Политический эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН заметил, что поведение Трампа и его представителей выглядит несколько странно. Это большая политика, и враги будут использовать любой повод для того, чтобы если и не обвинить Трампа в госизмене и подвергнуть импичменту, то хотя бы для того, чтобы лишний раз потрепать ему нервы и заставить реагировать неадекватно.

«Ситуация-то в принципе нормальная: президент одной страны предупреждает министра иностранных дел другой о том, что против нее могут быть совершены террористические атаки. Другой вопрос, что, если речь идет не просто о предупреждении, а об озвучивании неких секретных данных, это должно происходить по каналам обмена информацией между разведками, а не так, что президент во время встречи сказал, да еще и так, что это тут же стало достоянием СМИ. А представьте себе, если бы он не предупредил, и, допустим, террористы ИГИЛ* (запрещена в РФ — Прим. ФАН) взорвали бы какой-нибудь самолет, а в СМИ потом просочилось бы, что в Белом доме знали, но скрыли, чтобы «не нанести ущерб отношениям с союзниками»? Все равно же был бы скандал. В любом случае, Трамп абсолютно прав в том, что имел право передавать любую информацию, в том числе секретную. Это, повторю, нормально. Ненормальна та ситуация, что этот рабочий момент обсуждают в СМИ, раздувая из мухи слона. Причем с совершенно шизофреническими выводами о том, что Лавров, дескать, принес в Овальный кабинет шпионскую аппаратуру», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт заметил, что так США докатятся до того, что и вовсе обвинят Кремль в прослушке Белого дома, а Трампа — в том, что он знал о об этом, но не воспрепятствовал. Не совсем понятна также реакция Трампа и его команды.

«Сначала советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявляет, что Трамп мог и не знать, что информация секретна. При этом он оговаривается, что ничего секретного там на самом деле не было, но в любом случае подставляет президента, фактически выставляя его человеком, абсолютно некомпетентным. Теперь Спайсер оправдывается, что ничего не знает ни о какой записи, чем подтверждает эту мысль. Вишенкой на торте является появившаяся в СМИ информация о том, что Трамп якобы тайно просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми прекратить преследование предшественника Макмастера — Майкла Флинна. Выходит, что Коми был уволен как раз за отказ «отмазать» этого раскрытого «российского шпиона». Иными словами, президента ставят в ситуацию, когда он вынужден оправдываться, оправдываться и еще раз оправдываться. Причем по совершенно незначительным поводам, где он вообще не обязан что-либо комментировать. Выглядит жалко. А поведение некоторых представителей его администрации и вовсе наводит на мысль об измене. Так себя ведут либо действительно некомпетентные люди, либо те, кто помогает противникам президента его «утопить». В обоих случаях выводы для Трампа неутешительны», — резюмировал Дмитрий Родионов.

Политолог Эдуард Лозанский рассказал газете «Известия» о том, что в вашингтонском истеблишменте идет новая «охота на ведьм». По его мнению, в США существует множество различных групп, для которых Россия более полезна как враг, чем как друг.

* Организация запрещена на территории РФ.