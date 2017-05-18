Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
США не знают о российской записи разговора Трампа и Лаврова: что это значит?

США не знают о российской записи разговора Трампа и Лаврова: что это значит?

11:57  18 Мая 2017
199

США не знают о российской записи разговора Трампа и Лаврова: что это значит?

В Белом доме не знают о российской записи разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом сообщил пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о скандале вокруг переговоров Трампа и Лаврова и «политической шизофрении» США.

Как ранее передавала Lenta.ru, Российская Федерация может предоставить Вашингтону запись переговоров Лаврова и Трампа, если сама администрация нового президента этого захочет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, глава российского государства в шутливой форме пообещал Сергею Лаврову сделать выговор за то, что тот не стал делиться с ним и спецслужбами секретной информацией. «Это очень плохо с его стороны», — добавил президент Российской Федерации под смех присутствующих.

По мнению Владимира Путина, в Соединенных Штатах на сегодняшний день развивается «политическая шизофрения». Ничем другим он не смог объяснить обвинения главы США Дональда Трампа в том, что он выдал Лаврову «какие-то секреты».

США не знают о российской записи разговора Трампа и Лаврова: что это значит?

Политический эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН заметил, что поведение Трампа и его представителей выглядит несколько странно. Это большая политика, и враги будут использовать любой повод для того, чтобы если и не обвинить Трампа в госизмене и подвергнуть импичменту, то хотя бы для того, чтобы лишний раз потрепать ему нервы и заставить реагировать неадекватно.

«Ситуация-то в принципе нормальная: президент одной страны предупреждает министра иностранных дел другой о том, что против нее могут быть совершены террористические атаки. Другой вопрос, что, если речь идет не просто о предупреждении, а об озвучивании неких секретных данных, это должно происходить по каналам обмена информацией между разведками, а не так, что президент во время встречи сказал, да еще и так, что это тут же стало достоянием СМИ. А представьте себе, если бы он не предупредил, и, допустим, террористы ИГИЛ* (запрещена в РФ — Прим. ФАН) взорвали бы какой-нибудь самолет, а в СМИ потом просочилось бы, что в Белом доме знали, но скрыли, чтобы «не нанести ущерб отношениям с союзниками»? Все равно же был бы скандал. В любом случае, Трамп абсолютно прав в том, что имел право передавать любую информацию, в том числе секретную. Это, повторю, нормально. Ненормальна та ситуация, что этот рабочий момент обсуждают в СМИ, раздувая из мухи слона. Причем с совершенно шизофреническими выводами о том, что Лавров, дескать, принес в Овальный кабинет шпионскую аппаратуру», — пояснил Дмитрий Родионов.

США не знают о российской записи разговора Трампа и Лаврова: что это значит?

Эксперт заметил, что так США докатятся до того, что и вовсе обвинят Кремль в прослушке Белого дома, а Трампа — в том, что он знал о об этом, но не воспрепятствовал. Не совсем понятна также реакция Трампа и его команды.

«Сначала советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявляет, что Трамп мог и не знать, что информация секретна. При этом он оговаривается, что ничего секретного там на самом деле не было, но в любом случае подставляет президента, фактически выставляя его человеком, абсолютно некомпетентным. Теперь Спайсер оправдывается, что ничего не знает ни о какой записи, чем подтверждает эту мысль. Вишенкой на торте является появившаяся в СМИ информация о том, что Трамп якобы тайно просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми прекратить преследование предшественника МакмастераМайкла Флинна. Выходит, что Коми был уволен как раз за отказ «отмазать» этого раскрытого «российского шпиона». Иными словами, президента ставят в ситуацию, когда он вынужден оправдываться, оправдываться и еще раз оправдываться. Причем по совершенно незначительным поводам, где он вообще не обязан что-либо комментировать. Выглядит жалко. А поведение некоторых представителей его администрации и вовсе наводит на мысль об измене. Так себя ведут либо действительно некомпетентные люди, либо те, кто помогает противникам президента его «утопить». В обоих случаях выводы для Трампа неутешительны», — резюмировал Дмитрий Родионов.

Политолог Эдуард Лозанский рассказал газете «Известия» о том, что в вашингтонском истеблишменте идет новая «охота на ведьм». По его мнению, в США существует множество различных групп, для которых Россия более полезна как враг, чем как друг.

* Организация запрещена на территории РФ.

#трамп #лавров #родионов
Илья Муромский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть