Моника Белуччи шокировала Канны страстным поцелуем с французским комиком

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Москва, 18 мая. Итальянская киноактриса и модель Моника Белуччи удивила всех присутствующих на открытии 70-го Каннского кинофестиваля.

Так, на мероприятии кинозвезда появилась в платье с прозрачными вставками. Сопровождал актрису 38-летний французский комик Алекс Лутс.

Прямо на сцене перед всеми знаменитостями Моника страстно поцеловалась с ним. Актеры поцеловались на сцене Дворца фестивалей и конгрессов, чем привлекли внимание сотен глаз. Видео и фото, на котором запечатлен страстный поцелуй кинодивы, мгновенно разлетелись по Сети, передает издание «Дни.Ру».

Напомним, что в рамках кинофестиваля прошел предпремьерный показ фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Первыми его увидели журналисты. После просмотра картины российского режиссера их оценкой стали продолжительные овации.