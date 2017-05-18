Ракка: курды ведут бои с ИГИЛ на подступах к столице «Халифата»

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Ракка, 18 мая. Отряды курдского ополчения, входящие в коалицию «Сирийские демократические силы» ведут бои с «Исламским государством»* в двух километрах от Ракки.

Сирийское информационное агентство сообщает, что курды приблизились к столице террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на четыре километра с северного направления и на два километра с восточного. В ходе боев ополченцы потеряли четырех бойцов, потери игиловцев измеряются десятками.

Наступление осложняется тем, что подкрепление со стороны города Табка продвигается медленнее, чем планировалось командованием. По последним данным отряды находятся в 23 километрах от столицы «Халифата». Курды намерены штурмовать Ракку сразу с трех направлений.

* Организация запрещена на территории РФ.