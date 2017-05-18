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Происшествия
Двое граждан Турции и 16 украинцев пострадали в ДТП по дороге в Памуккале

Двое граждан Турции и 16 украинцев пострадали в ДТП по дороге в Памуккале

11:51  18 Мая 2017
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Стало известно число пострадавших туристов при ДТП с микроавтобусов в Турции

Анкара, 18 мая. В ДТП с перевернувшимся микроавтобусом на юго-западе Турции пострадали 16 граждан Украины и два гражданина Турции. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее в российском посольстве в Турции опровергли сообщения турецких СМИ о российских туристах, якобы находившихся в этом микроавтобусе. По данным диппредставительства, проверка личностей туристов продолжается.

Источник ФАН также сообщил, что пассажиры автобуса воспользовались услугами уличного агентства. Известно, что они направлялись в Памуккале.

Алексей Громов
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