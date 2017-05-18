Многодетная мать умерла в Еврейском АО после кесарева сечения

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Биробиджан, 18 мая.Обстоятельства гибели роженицы в Облученской районной больнице Еврейской автономной области расследуют следователи. Трагедия произошла ночью 16 мая. 38-летняя женщина умерла после родоразрешающей операции кесарево сечение.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«Причиной смерти женщины явилась случайная перфорация правой подключичной вены. Это произошло при катетеризации, она осложнилась пневмотораксом, воздушной эмболией, а также острой сердечно-легочной недостаточностью. Ребенок рожден здоровым, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в региональном управлении СК РФ.

В ведомстве уточнили, что это третий ребенок погибшей. Старшие дети находятся под присмотром родственников. В рамках расследования изъята медицинская документация, определяются полнота и качество лечения погибшей.