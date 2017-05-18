Минюст РФ озвучил условия изъятия единственного жилья у должников

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Москва, 18 мая. Долги по кредитам и за коммунальные услуги не могут быть поводом для изъятия единственного жилья. А вот невыплата алиментов может закончиться для нарушителя закона весьма печально.

Соответствующий дополненный законопроект готовят специалисты министерства юстиции РФ. Об этом пишут СМИ со ссылкой на замдиректора департамента экономического законодательства Минюста Дениса Новака.

Согласно документу, квартиры можно лишиться только в рамках социально значимых исполнительных производств, в которым относится неуплата алиментов и тяжкие преступления. Законопроект перед вынесением его на рассмотрение должен пройти согласование в других министерствах и Верховном суде.