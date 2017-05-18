Стало известно, когда с Украины выведут попавшие под санкции вагоны «дочки» РЖД

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Москва, 18 мая. «Дочка» ОАО «Российские железные дороги» — «Федеральная грузовая компания», которая попала под украинские санкции, в течение 14 дней выведет вагоны с территории Украины. Об этом заявил генеральный директор предприятия Алексей Тайчер.

По его словам, заканчивают рейсы те железнодорожные вагоны, которые двигались на Украину, те пустые вагоны, которые там были, отравляются в Россию. Тайчер уточнил, что не видит в этом абсолютно никаких проблем.

«По окончании этих операций мы прекратим деятельность на украинской территории», — подчеркнул он, отметив, что на это уйдет порядка 14 дней.

Ранее в РЖД сообщили, что не получали уведомление от украинской стороны о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Российской Федерацией.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых антироссийских санкциях, под которые попали многие российские компании, в том числе и ФГК.