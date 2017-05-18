Российская компания предложит своим клиентам смертельный тур в Швейцарию

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Москва, 18 мая. Российская компания «Мегаполис-курорт» подала заявку в Роспатент о регистрации товарного знака «Эвтаназия-тур». По словам представителей организации, россияне уже давно совершают «смертельные» поездки в Швейцарию, однако делают это обычно в частном порядке.

Компания «Мегаполис-курорт» предлагает избавить россиян от ненужной бумажной волокиты, передает газета «Известия». Базовый пакет путевки «в один конец» обойдется в 5 тысяч евро. В услугу войдут оформление документов, билет в Швейцарию, несколько дней проживания в стране и услуги врачей.

Сейчас «Мегаполис-курорт» ведет переговоры со швейцарской клиникой для аренды дома с видом на Женевское озеро. Процедура эвтаназии будет проходить внутри этого здания. Человек будет уходить из жизни, любуясь красотами швейцарского пейзажа.

По словам вице-президента Молодежного союза юристов РФ Артема Кирьянова, несмотря на то, что эвтаназия в России запрещена, организация подобных туров никак законом не возбраняется.