Житель Красноярского края изнасиловал 14-летнюю воспитанницу детдома

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Красноярск, 18 мая. В Назарово Красноярского края задержан подозреваемый в изнасиловании воспитанницы детского дома. О преступлении сообщила накануне вечером директор КГКУ «Назаровский детский дом». Уголовное дело возбуждено по статье «Изнасилование несовершеннолетней».

В ходе предварительного следствия удалось установить, что две воспитанницы детдома 14 и 15 лет самовольно покинули учреждение и отправились на прогулку. В ночное время они познакомились с 51-летним мужчиной, который пригласил их к себе домой.

«Дома у нового знакомого девочки употребили спиртные напитки. Уже утром мужчина нанес несколько ударов по лицу младшей из девушек, после чего под угрозой применения кухонного ножа потребовал ее раздеться. Как только девочка это сделала, он ее изнасиловал», — сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.

Сейчас подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.