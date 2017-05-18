Украинской компании вместе с перевозчиками Зимбабве запретили летать в ЕС

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Брюссель, 18 мая. Почти двум сотням авиакомпаний из 16 стран мира запретили летать в Европу. Черный список перевозчиков опубликован на официальном сайте Еврокомиссии. В сообщении отдельно отметили, что из обновленного перечня исключили всех перевозчиков Бенина и Мозамбика.

Всего в список попала 181 компании. В частности, полеты в Европу запрещены украинской авиакомпании УРГА, Iran Aseman Airlines, Iraqi Airways, почти всем перевозчикам Афганистана, Анголы, Республики Конго и Демократической Республики Конго, Индонезии, Киргизии, Ливии, Непала, Судана. Причиной попадания в реестр стало отсутствие контроля безопасности полетов.

Ряду компаний разрешили осуществлять полеты в ЕС только на определенных самолетах. Так, рейсы могут осуществлять Air Koryo (КНДР), Iran Air и Afrijet (Габон).

