Глава ЛНР на форуме в Луганске предложил создать «свой СНГ»

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Луганск, 18 мая. В ходе международной научно-практической конференции на тему признания государств глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий выдвинул предложение о создании Союза непризнанных государств, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Почему бы и нет? Если вы заметили, признание в наши дни почему-то идет только от одного вектора. Есть ведь страны СНГ, а почему бы нам не создать свой СНГ — Союз непризнанных государств?» — сказал Плотницкий.

Отметим, что это предложение на данный момент рассматривается исключительно в рамках научной конференции.

В то же время, координатор Интеграционного комитета «Россия-Донбасс» Андрей Козенко отмечает, что за последние годы политическая карта мира претерпела серьезные изменения в связи с геополитическими процессами, которые продолжаются и в настоящее время.

«Воссоединение Крыма с Россией, провозглашение Луганской и Донецкой народных республик — это уже важные элементы новой мировой геополитической архитектуры», — говорит он.

По словам Козенко, сама терминология признания государства — понятие размытое. С одной стороны, признание — это политический акт, с другой — механизм международного права, где граница между правом и политикой.

«Что до ЛНР и ДНР — фактическое признание со стороны одного из самых сильных государств мира состоялось 18 февраля, когда наш президент подписал указ о признании документов указанных народных республик», — заключил депутат Госдумы РФ.