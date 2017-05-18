Хмеймим: ВКС РФ примут участие в освобождении Дейр эз-Зора от ИГ

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Хмеймим, 18 мая. Сирийские и иракские войска намерены освободить Дейр эз-Зор при поддержке ВКС РФ.

Сирийские источники сообщают, что в сирийской провинции Латакия началась подготовка к военной операции по освобождению осажденного боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) города Дейр эз-Зор.

По данным источника подготовка полным ходом идет и на российской авиабазе «Хмеймим», сообщает агентство Nation-news.ru. Правительственные войска рассчитывают на воздушную поддержку ВКС РФ. Ранее сообщалось, что бригада «Силы Тигра» при поддержке российских летчиков прорвала оборону боевиков «Исламское государство» в провинции Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.