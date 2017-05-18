Forbes назвал самых богатых женщин США

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Нью-Йорк, 18 мая. Американское издание Forbes огласило список самых богатых женщин США, которые смогли добиться успеха самостоятельно.

По данным журнала, во главе рейтинга оказалась 84-летняя сооснователь Little Caesars Pizza Мариан Илитч, чье состояние оценивается в 5,1 млрд долларов. Второе место заняла исполнительный вице-президент ABC Supply Диана Хендрикс с состоянием 4,9 млрд долларов.

Далее по списку идут исполнительный секретарь компании Love Джуди Лав и известная телеведущая Опра Уинфри — по 2,9 млрд долларов.

Сооснователь крупнейшего ритейлера одежды Gap Дорис Фишер оказалась на пятом месте, а основатель и генеральный директор Epic Systems Джуди Фолкнер — на шестом.

Отмечается, что из представителей музыкальной индустрии в список попали королева поп-музыки Мадонна, а также известные исполнительницы Селин Дион, Бейонсе и другие.