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Общество
В перевернувшемся турецком автобусе находились украинские туристы

В перевернувшемся турецком автобусе находились украинские туристы

11:30  18 Мая 2017
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В перевернувшемся турецком автобусе находились украинские туристы

Анкара, 18 мая. По предварительным данным, в микроавтобусе, перевернувшемся в турецкой провинции Денизли, не было российских туристов. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей в посольстве РФ в Турции. 

По данным диппредставительства, в перевернувшемся микроавтобусе находились украинские туристы. Однако еще не всех пассажиров транспортного средства проверили. 

Ранее в турецких СМИ сообщалось, что сегодня утром по дороге в Памуккале перевернулся микроавтобус якобы с российскими туристами. По последним данным, число пострадавших достигло 18 человек. Все обстоятельства и причина аварии сейчас уточняются.

Алексей Громов
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