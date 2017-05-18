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Общество
Суд назначил рассмотрение иска Усманова к Навальному на 30 мая

Суд назначил рассмотрение иска Усманова к Навальному на 30 мая

11:17  18 Мая 2017
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Суд назначил рассмотрение иска Усманова к Навальному на 30 мая

Москва, 18 мая. Стала известна дата рассмотрения иска бизнесмена Алишера Усманова к блогеру  Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). 

Рассмотрение иска о защите чести и достоинства Люблинский суд Москвы назначил на 30 мая. Решение сегодня огласила судья  Марина Васина. В ходе досудебной подготовки стороны отказались заключать мировое соглашение.

Напомним, в начале марта ФБК Навального опубликовал информацию о том, что глава USM Holdings Усманов якобы передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду «Соцгоспроект», наблюдательный совет которого возглавляет однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

Позже Усманов в интервью газете «Ведомости» рассказал, что эта сделка представляла обмен недвижимостью. В ответ Навальный заявил, что эти заявления не имеют общего с действительностью. В свою очередь пресс-служба главы USM Holdings сообщила, что высказывания блогера о злоупотреблениях при осуществлении сделок с недвижимостью в Подмосковье не соответствуют действительности и он должен доказать их в суде. 

С иском к Навальному и ФБК Усманов обратился в районный суд 12 апреля. В своем заявлении он не требует денежной компенсации, но просит опровергнуть сведения, которые, по его мнению, не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутации.
 

#навальный #усманов
Ярослава Замысловатова
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