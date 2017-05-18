Суд назначил рассмотрение иска Усманова к Навальному на 30 мая

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Москва, 18 мая. Стала известна дата рассмотрения иска бизнесмена Алишера Усманова к блогеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).

Рассмотрение иска о защите чести и достоинства Люблинский суд Москвы назначил на 30 мая. Решение сегодня огласила судья Марина Васина. В ходе досудебной подготовки стороны отказались заключать мировое соглашение.

Напомним, в начале марта ФБК Навального опубликовал информацию о том, что глава USM Holdings Усманов якобы передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду «Соцгоспроект», наблюдательный совет которого возглавляет однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

Позже Усманов в интервью газете «Ведомости» рассказал, что эта сделка представляла обмен недвижимостью. В ответ Навальный заявил, что эти заявления не имеют общего с действительностью. В свою очередь пресс-служба главы USM Holdings сообщила, что высказывания блогера о злоупотреблениях при осуществлении сделок с недвижимостью в Подмосковье не соответствуют действительности и он должен доказать их в суде.

С иском к Навальному и ФБК Усманов обратился в районный суд 12 апреля. В своем заявлении он не требует денежной компенсации, но просит опровергнуть сведения, которые, по его мнению, не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутации.

