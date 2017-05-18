Глава ЛНР назвал современную Украину примером деградации

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Луганск, 18 мая. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что нынешняя Украина стала ярким примером деградации института государственности.

«Немалое количество общепризнанных территориальных образований постепенно утрачивают существенные признаки своего суверенитета, — сказал руководитель ЛНР в Луганске на открытии международной научно-практическая конференции «Признание государств и правительств: проблемы и перспективы, барьеры и возможности». — Ярким примером деградации института государственности может служить современная Украина».

Как отметил Плотницкий, для Киева стало нормой игнорирование принципов международного права. Глава ЛНР также акцентировал внимание на том, что украинские власти особо цинично ведут себя по отношению к своим же гражданам, защищать права которых призвана в первую очередь.

Напомним, ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что Плотницкий выдвинул предложение о создании Союза непризнанных государств.