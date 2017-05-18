В Петербурге спасли зрение кошке, имплантировав донорскую роговицу собаки

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Ветеринары-офтальмологи спасли зрение кошке с частично омертвевшей роговицей. В ходе операции ей вживили в глаз замороженную донорскую роговицу собаки. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

На медицинском языке омертвление части роговицы — некроз, называется корнеальным секвестром. По словам ветеринара-офтальмолога Сергея Лужецкого, от этого заболевания чаще всего страдают кошки особенных пород: персидские, экзоты, британские, мейн-куны, «голые». Собаки болеют крайне редко.

«Причина заболевания пока до конца не выяснена, но теорий много. Например, у мейн-кунов или голых кошек, у которых часто подворачиваются веки, роговицу постоянно раздражают шерсть и кожа, что и становится причиной развития корнеального секвестра. У персов, экзотов и брахицефалов роговица может сохнуть из-за специфических свойств слезы, пучеглазия и медиального заворота век, в результате чего шерсть соприкасается с роговицей и натирает ее. Причиной заболевания также может стать вирус герпеса кошек», — пояснил офтальмолог.

Секвестр начинает проявляться с дискомфорта, слезотечения и помутнения роговицы. Кошка начинает щуриться и беречь глаз. На последней стадии заболевания ткани роговицы становятся омертвевшими и практически черными. Терапевтического лечения корнеального секвестра не существует — только хирургический.

Во время операции хирург под микроскопом иссекает пораженный участок, а затем закрывает его либо собственными тканями животного, либо донорскими имплантатами, в зависимости от площади поражения, глубины и местоположения.

«Если дефект неглубокий и располагается на периферии глаза, то мы можем закрыть его практически любой тканью организма. Чаще всего для этих целей мы используем собственную роговицу или конъюнктиву животного. Берем кусочек слизистой рядом с глазом и подсаживаем на место дефекта. Толщина роговицы восстанавливается, лоскут всегда отлично приживается, потому что в нем много сосудов, но есть одно «но» — он абсолютно непрозрачный. Если дефект располагается по центру глаза, такой способ не подходит. В этом случае мы переносим на место дефекта лоскут собственной роговицы животного, взятый с периферийного участка глаза, а «донорское» место закрываем конъюнктивой», — рассказал Сергей Лужецкий.

Таким методом, по словам хирурга, оперируют 99% животных с секвестром по центру глаза. Своя собственная роговица никогда не отторгается, что значительно снижает возможность рецидива корнеального секвестра, поскольку вместе с лоскутом переносятся и большое количество стволовых клеток, которые активно участвуют в заживлении роговицы.

Но бывают хвостатые пациенты, которым и этот метод не подходит, например, когда дефект по центру глаза слишком обширный, и его невозможно эффективно заместить собственными тканями роговицы животного. Тогда офтальмологи используют альтернативные техники, как вариант — использование замороженного донорского имплантата. Именно такой способ и применили для лечения десятимесячной британской тикированной кошки Джозефины.

«Мы с нашей Джозефиной, это по паспорту, а в быту просто Муркой, обошли семь ветеринарных клиник. Капли капали, мази мазали. Две недели кошке кололи антибиотики, но глаз не поправлялся. По счастливой случайности попали к Сергею Александровичу, чем очень довольны», — вспоминает хозяйка кошки Ксения.

В случае с Джозефиной Сергей Лужецкий принял решение использовать донорскую замороженную роговицу собаки. Как пояснил хирург, роговица состоит из коллагеновых волокон, которые по составу у всех одинаковы — у кошек, собак, человека.

«Коллаген не обладает антигенной активностью, поэтому донорский материал может быть любым. Когда мы пересаживаем замороженную роговицу, мы имплантируем коллагеновую основу, которую примет собственная роговица, и в этом случае вся структура останется прозрачной. Это невероятно, но мы вполне можем использовать донорскую роговицу собаки для лечения болезней роговицы у кошки. Операция прошла успешно, проводилась под микроскопом в обычной офтальмологической операционной. Под общим сочетанным наркозом. Сейчас, спустя три недели после пересадки роговицы, глаз у кошки комфортно открытый. Надеюсь, что и далее все будет хорошо», — сказал офтальмолог.

Хозяйка Джозефины результатом лечения довольна и очень благодарна и хирургам, и анестезиологам, принимавшим участие в операции.