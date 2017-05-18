Пекин выразил протест США из-за санкций против китайских компаний

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Пекин, 18 мая. Китай сделал представление США в связи с санкциями в отношении гражданина и трех компаний КНР, введенными из-за ракетной программы Ирана. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

В ходе брифинга дипломат выразила надежду, что США на основе принципа взаимоуважения, равенства и взаимной выгоды посредством диалога и сотрудничества урегулируют озабоченности, связанные с проблемой нераспространения ядерного оружия, передает Inforeactor.

Ранее сообщалось, что Минфин США внес в санкционный список семь компаний из Ирана и Китая, а также трех физических лиц. Санкции коснулись китайской компании Ruan Runling и трех предприятий, которые связаны с ней. Кроме того, в черный список угодил гражданин КНР Жуань Жуньлин.