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Анкара, 18 мая. Германия может вывести свои войска, размещенные на военной базе «Инджирлик» в Турции, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Кроме того, добавил он, Берлину пора отказаться от своего «покровительственного подхода» к Анкаре.

Об этом министр говорил в интервью иностранным СМИ. Напомним, накануне Германия заявила, что рассматривает вопрос о переводе порядка 250 своих военнослужащих, дислоцированных в «Инджирлике», в Иорданию. В качестве причин указывался отказ Анкары предоставить немецким законодателям доступ к этому району.

Агентству Reuters официальные представители Турции объяснили свое решение «неуместностью из визита на данный момент».