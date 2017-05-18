Под колпаком у Мюллера: в США экс-директор ФБР стал спецпрокурором по России

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Министерство юстиции США назначило спецпрокурора для расследования предполагаемых связей окружения президента Дональда Трампа с Россией и возможного влияния Москвы на президентские выборы в Америке в ноябре 2016 года. Следствие возглавит экс-директор ФБР Роберт Мюллер, который стоял у руля этой спецслужбы с 2001 по 2013 год.

Призрак нового маккартизма

Текст заявления минюста США, опубликованный за подписью первого заместителя генерального прокурора Рода Розенстайна, изобилует формулировками, которых официальные документы этого ведомства не помнили со времен одиозного сенатора Джозефа Маккарти, чья речь, произнесенная в феврале 1950 года, положила начало знаменитой «охоте на ведьм». Тогда явление маккартизма привело к массовым увольнениям коммунистов и сочувствующих коммунистической идеологии из американского государственного аппарата, а также к цензуре в СМИ, репрессиям против профсоюзов и даже сожжению «неправильных» книг.

Нынешнее заявление минюста предварено заявлением, что его публикация не доказывает, «будто преступления были совершены или будто любое судебное преследование оправданно». Но затем там же утверждается, что «уникальные обстоятельства и общественный интерес требуют», чтобы расследование проводилось «под руководством человека, который проявляет определенную степень независимости от обычной системы подчинения».

Таким образом, американская Фемида расписывается в том, что предыдущее руководство ФБР в лице Джеймса Коми не справилось с проведением расследования — и нынешние следственные действия, по сути, надо будет начинать «с нуля», опираясь на некую «альтернативную» структуру подчинения, которую еще, судя по всему, предстоит создать.

В аналогичной манере, кстати, действовал и исторический Маккарти, который заявил, что в тогдашнем Госдепе США «работает более 200 коммунистов», под предлогом чего добился от президента Эйзенхауэра того, что только за первые месяцы деятельности его комиссии из высших органов власти США было уволено 800 человек и еще 600 ушли в отставку сами, не дожидаясь начала следственных действий по отношению к ним. Как потом выяснилось, большая часть этих людей не была коммунистами, а Маккарти использовал антикоммунистический жупел как флаг борьбы внутри тогдашней американской элиты.

В нынешней политической конфигурации ситуация практически зеркальна — часть американской элиты, которая настаивает на «русском расследовании», выступает не с одобрения нынешнего президента США, а скорее ему вопреки. Об этом свидетельствует, кстати, и само заявление минюста, подписанное отнюдь не генеральным прокурором (министром юстиции) США Джеффом Сешнсом, но его первым заместителем.

Все дело в том, что противоречиями ныне раздираема и сама генпрокуратура США — еще 10 марта 2017 года Сешнс пытался уволить Розенстайна (вместе с еще 46 прокурорами) с его поста, но не преуспел в этом начинании. А уже 8 мая 2017 года сам Розенстайн сыграл решающую роль в увольнении Коми, составив аналитическую записку на имя Сешнса, в которой от имени тех же прокуроров обвинил экс-директора ФБР в том, что ему была предоставлена возможность «признать свои ошибки», но нет надежды на то, что он «выполнит необходимые корректирующие действия», — и, по сути, предложил Коми уйти в отставку.

Ответить на такие действия своего подчиненного Сешнсу было нечем: его собственное согласование на нынешнем посту протекало с массой трудностей. Сешнса также неоднократно обвиняли, правда без особого успеха, в связях с Россией. Поэтому, принеся в жертву Джеймса Коми, Сешнс ожидаемо пошел на следующий шаг, дав возможность своему строптивому заместителю начать новую «охоту на ведьм», как и в случае классического маккартизма — с русским подтекстом.

Однако, что очевидно, целью такого рода расследования в итоге будет отнюдь не абстрактное «окружение президента Трампа», но — сам президент Трамп.

Что нам предстоит увидеть

«Я принимаю эту ответственность и буду выполнять ее в меру своих возможностей», — заявил вновь назначенный спецпрокурор Мюллер в своем выступлении. Как было озвучено, на время проведения расследования бывший директор ФБР отойдет от дел своей частной юридической фирмы, в которой работал до сих пор, чтобы исключить конфликт интересов.

В опубликованном документе Мюллер получил прерогативу возбуждать уголовные дела по теме своего расследования. В круг его полномочий будут входить поиск «любых связей и/или координация между российским правительством и отдельными лицами, связанными с кампанией президента Трампа», а также расследование сопутствующей информации, которая может пролить свет на связи президента-миллиардера и Кремля.

Организацию данного расследования уже шуточно окрестили «процесс Америки против России», о чем, кстати, заявил и его инициатор, Род Розенстайн, во время недавних слушаний в Сенате США. Слушания прошли 7 мая и окончательно утвердили Розенстайна на должности первого заместителя генпрокурора — после его мартовского противостояния с Сешнсом. В Сенате он фактически принес присягу антитрамповскому большинству, пообещав, что инициирует назначение спецпрокурора.

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Стоит отметить, что администрация Белого дома была категорически против инициации еще одного расследования и назначения спецпрокурора. 15 мая представитель президентской администрации Шон Спайсер уведомил прессу о том, что необходимости в этом нет и что «вопросом президентской кампании уже занимаются два сенатских комитета и само ФБР».

Таким образом, в американской элите складываются два противостоящих политических лагеря, каждый из которых использует весь доступный ему инструментарий для ударов по противнику. В качестве неприятелей Трампа выступает достаточно разношерстная, но ситуационно сплоченная политическая группа, в ряды которой входят сенаторы-демократы, часть Палаты представителей, а также значительная часть аппарата генпрокуратуры и спецслужб, в котором новый президент США так и не смог массово укрепить своих людей.

По сути дела, во многих министерствах и ведомствах Трамп вынужденно опирается на крайне ограниченный круг своих назначенцев, в то время как большая часть государственной машины США либо не участвует в политических разборках, либо, того хуже, выступает с открыто антитрамповских позиций, считая нового президента США «выскочкой», «грубияном» и непрофессионалом.

Этот факт признает и сам президент, который заявил в прошедшую среду в своем публичном выступлении, что ни к одному политическому деятелю в истории США «не относились хуже или более несправедливо», чем к нему. Касательно же целей начатого спецпрокурором следствия он заявил, что «расследование подтвердит то, что уже известно — никакого сговора между участниками моей избирательной кампании и любой иностранной организацией не было».

Расходный материал

Надо понимать, что итоги расследования спецпрокурора могут оказаться практически любыми. Как показывает практика американской политической борьбы, подбор, освещение и интерпретация фактов и аргументов всегда служили не более чем ширмой для реальных действий по устранению политических противников. На этом, кстати, погорел и Маккарти, который в погоне за «коммунистическими ведьмами» в конце концов перешел к откровенной подтасовке фактов и был отправлен в политический утиль уже через четыре года после начала своего «крестового похода».

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Нынешней утилитарной целью антитрамповской оппозиции в американском истеблишменте является подчинение политики Трампа «генеральному руслу» предыдущих американских элит, отход от которого был слишком явно провозглашен новым президентом США. А спецпрокурор тут — не более чем расходный материал, как и всегда.

Сегодня «новый курс» Трампа атакуют со всех сторон. Его инициативы по контролю за миграцией, предложения по реформированию системы здравоохранения и попытки возврата рабочих мест на территорию США практически торпедированы. Все обещания Трампа по реформам во внутренней политике нивелированы — и, скорее всего, будут окончательно похоронены в ближайшее время. Остается только внешняя политика, в которой тоже все «не слава богу» и в которой взаимоотношения с Россией оказываются ключевым моментом.

И тут новая «охота на ведьм» оказывается как нельзя кстати — благо, исторический опыт у США в этом отношении очень богатый.