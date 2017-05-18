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Новости Сирии
Сирия: армия Асада отразила атаку ИГИЛ на востоке провинции Хама

Сирия: армия Асада отразила атаку ИГИЛ на востоке провинции Хама

11:16  18 Мая 2017
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Сирия: армия Асада отразила атаку ИГИЛ на востоке провинции Хама

Дамаск, 18 мая. Армия Сирийской Арабской Республики и ополченцы отбили в четверг атаки экстремистов «Исламского государства»* (деятельность запрещена в России) на востоке провинции Хама. Об этом сегодня сообщило агентство САНА.

По данным агентства, военные армии Башара Асада атаковали террористов, в результате радикалы ИГ* понесли большие потери, также была уничтожена их техника.

Согласно сообщениям газеты «Аль- Ватан», экстремисты пытаются прорваться к трассе Ханасир- Атрая-Сальмия, которую они уже попытались перерезать на прошлой неделе.

Сообщается, что ожесточенные столкновения с террористами ИГ продолжаются у населенного пункта Эль-Махдум. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #хама #игил #асад
Дана Балан
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