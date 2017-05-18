Умер лидер группы Soundgarden Крис Корнелл

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Детройт, 18 мая. Лидер группы Soundgarden Крис Корнелл скончался в возрасте 52 лет, сообщают представители музыканта.

Никакой информации о причинах смерти музыканта не сообщается. Представители музыканта считают, что смерть Корнелла была неожиданной — музыкант не жаловался на проблемы со здоровьем.

Крис Корнелл в разное время выступал в составе групп Audioslave, Soundgarden. Он также играл вместе с музыкантами Rage Against The Machine. Американская группа Soundgarden считается одной из пионеров гранджа наряду с группами Nirvana и Pearl Jam. Главным хитом Soundgarden является композиция Black Hole Sun.

В апреле 2017 года Корнелл выпустил сольную песню The Promise. Он также сообщил, что планирует выпустить новый альбом в составе Soundgarden.