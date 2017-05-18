Пенсионерка погибла под колесами поезда в Ростовской области

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Ростов-на-Дону, 18 мая. Трагический инцидент произошел в Ростовской области: под колеса поезда попала пенсионерка.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства гибели 73-летней женщины. Так, пенсионерка переходила железнодорожное полотно на станции «Тацинская» и не заметила приближающегося состава. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение и подал звуковые и световые сигналы. Увы, но избежать столкновения не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.