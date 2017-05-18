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Общество
ОБЭП проводит обыск в редакции Ura.ru

ОБЭП проводит обыск в редакции Ura.ru

11:42  18 Мая 2017
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ОБЭП проводит обыск в редакции Ura.ru

Екатеринбург, 18 мая. Сотрудники ОБЭП проводят обыск в редакции интернет-издания Ura.ru в Екатеринбурге. Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела по ст. 128.1 УК РФ (клевета с использованием СМИ), возбужденного в отношении корреспондента издания после публикации материала об экс-генпрокуроре РФ Юрии Скуратове.

Силовики изучили записи журналиста и изъяли жесткий диск ее рабочего компьютера. Также они намерены изъять компьютер главного редактора Ura.ru Ивана Некрасова. В редакции находятся журналисты других екатеринбургских СМИ.

«Примечательно, что Скуратов даже не обращался в редакцию с требованием об опровержении. Мы будем бороться: у журналиста есть все доказательства правдивости информации, приведенной в статье», — заявил адвокат агентства Павел Бабиков. Кроме того, корреспондент прошла детектор лжи, подтвердивший, что она не размещала в статье ложных фактов и не брала за материал вознаграждение. сообщает ЕАН.

#екатеринбург #ura.ru #обыск #обэп
Катерина Михайлиди
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