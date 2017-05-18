Латакия: армия САР готовится начать освобождение Дейр эз-Зора

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Латакия, 18 мая. Вооруженные силы Сирии и Ирака в провинции Латакия начали подготовку к освободительной операции против «Исламского государства»*.

Военные источники сообщают, что в самой мирной провинции Сирийской арабской республики началась подготовка к полномасштабному наступлению на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Дейр эз-Зоре.

В северных районах Латакии участились боестолкновения правительственных войск с отрядами «умеренной» оппозиции, однако провинция считается самой спокойной в стране. Отмечается, что в военной операции примут участие российские летчики, сообщает агентство Nation-news.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.