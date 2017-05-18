Турист из Урала впал в кому при загадочных обстоятельствах в Турции

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Анталия, 18 мая. Житель Сургута получил черепно-мозговую травму во время отдыха в Турции. Мужчина был экстренно госпитализирован, сейчас он находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЮГРА», в котором состоит пострадавший россиянин.

В данный момент сотрудники турецкой полиции устанавливают обстоятельства, при которых мужчина получил тяжелую травму. Страховая компания посчитала этот случай не страховым, сейчас родственники пострадавшего пытаются посчитать расходы на медицинское обслуживание.

Как отмечает Ura.Ru, из родственников у Ивана осталась только мать, которая проживает в Волгоградской области. Его отец скончался в прошлом году. Сейчас коллеги пострадавшего жителя Сургута собирают деньги на его лечение и реабилитацию.