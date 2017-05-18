Volvo планирует отказаться от разработки дизельных двигателей

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Стокгольм, 18 мая. Генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон заявил, что автокомпания задумалась отказаться от выпуска двигателей на дизельном топливе.

В интервью изданию Frankruter Allgemeine Zeitung Самуэльссон заявил, что соответствие двигателей современным экологическим требованиям требует все больше и больше финансовых средств. Тем не менее, компания сможет продолжать выпуск текущего поколения двигателей еще пять лет.

Глава Volvo выразил надежду, что на рынке электрокаров для шведской компании найдется свое место. Через два года Volvo планирует выпустить первый электрический автомобиль. В своих разработках автоконцерн ориентируется на пример американской компании Tesla, за автомобилями которой выстраивается целая очередь.

Самуэльссон заявил, что электрокары Volvo будет качественнее моделей Tesla, а дизайн машин — современнее.