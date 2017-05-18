Депутаты нескольких стран приехали в Донбасс, чтобы обсудить признание ЛНР

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Луганск, 18 мая. В столице ЛНР сегодня стартовала Международная научно-практическая конференция «Признание государств и правительств: проблемы и перспективы, барьеры и возможности» с участием гостей из Госдумы РФ, ДНР, Южной Осетии, Абхазии и Нагорного Карабаха, передает корреспондент ФАН.

В ходе первого этапа конференции в Луганске будет обсуждаться тема института признания в международном праве: проблемы определения стратегии, противоречия в реализации тактики, а также правовая политика государств.

«Тема заявлена довольно серьезная – одной конференцией тут не обойтись. Сегодня важно услышать мнение экспертов. Есть две точки зрения – политическая и юридическая, и самое важное – найти точки соприкосновения этих мнений. Сегодня очень важно двигаться в направлении официального признания Российской Федерацией. Несколько дней назад мы провели заседание интеграционного комитета Россия-Донбасс – это серьезное общественное движение, которое позволит интегрировать территорию Донбасса в областях культуры, спорта, экономики и политики. Я как депутат Госдумы хотел бы, чтобы политически мы были все вместе, а как сделать это юридически – мы должны подумать об этом все вместе», — прокомментировал начало конференции депутат Госдумы, координатор Интеграционного комитета «Россия-Донбасс» Андрей Козенко.